Рада назначила нового члена Совета НБУ вместо ушедшего в Кабмин Милованова
Кандидатуру Шапрана поддержали 268 народных депутатов.
Верховная Рада во вторник назначила членом Совета Национального банка Виталия Шапрана. Он занял вакантную должность, которая освободилась после назначения заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова министром экономики, торговли и сельского хозяйства.
Кандидатуру Шапрана поддержали 268 народных депутатов.
Виталий Шапран раньше работал главным экспертом Совета НБУ.
Срок его полномочий как члена Совета НБУ завершится 7 июля 2021 года.
Напомним, в июле 2016 года Верховная Рада изменила состав Совета НБУ, назначив туда Веру Рычаковскую (на 4 года), Тимофея Милованова (на 5 лет), Елену Щербакову (на 6 лет) и Виктора Козюка (на 7 лет). В сентябре 2019 года Милованова уволили досрочно в связи с назначением в Кабмин.
Согласно закону "О Национальном банке Украины", в состав совета НБУ входят четыре члена от Верховной Рады, четыре члена от Президента Украины, а также глава НБУ по должности.
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Политика
12.11.2019 09:52