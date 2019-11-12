Рада назначила нового члена Совета НБУ вместо ушедшего в Кабмин Милованова

Верховная Рада во вторник назначила членом Совета Национального банка Виталия Шапрана. Он занял вакантную должность, которая освободилась после назначения заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова министром экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кандидатуру Шапрана поддержали 268 народных депутатов.

Виталий Шапран раньше работал главным экспертом Совета НБУ.

Срок его полномочий как члена Совета НБУ завершится 7 июля 2021 года.

Напомним, в июле 2016 года Верховная Рада изменила состав Совета НБУ, назначив туда Веру Рычаковскую (на 4 года), Тимофея Милованова (на 5 лет), Елену Щербакову (на 6 лет) и Виктора Козюка (на 7 лет). В сентябре 2019 года Милованова уволили досрочно в связи с назначением в Кабмин.

Согласно закону "О Национальном банке Украины", в состав совета НБУ входят четыре члена от Верховной Рады, четыре члена от Президента Украины, а также глава НБУ по должности.