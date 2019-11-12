Экс-гендиректору "Укроборонпрома" объявили подозрение в недекларировании имущества

Он не внес в декларацию две квартиры и несколько авто.

Экс-гендиректору "Укроборонпрома" объявили подозрение в недекларировании имущества
Фото: Сергей Нужненко

Бывшему генеральному директору "Укроборонпрома" объявили о подозрении во внесении недостоверной информации в декларацию за 2016 год. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Следствие установило, что экс-генеральный директор не задекларировал доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн гривен, которое является собственностью его гражданской жены", - уточнили в НАБУ.

В агентстве добавили, что вели расследование этого дела с августа 2019 года.

Бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о Павле Букине, который возглавлял "Укроборонпром" с февраля 2018 по август 2019 года. Эту же информацию со ссылкой на собственные источники опубликовали в "Украинской правде", однако официального подтверждения имени подозреваемого нет.

До Букина с 4 июля 2014 по 12 февраля 2018 концерн возглавлял Роман Романов.

Напомним, что в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал. Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии.

Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому".



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