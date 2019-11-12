Конституционный суд РФ разрешил изымать имущество у друзей взяточников

Конфискация допустима не только у чиновников и ближайших членов их семей, но и у других родственников и даже знакомых.

Конституционный суд РФ разрешил изымать имущество у друзей взяточников
Фото: dpsu.gov.ua

Конституционный суд РоSSии в рамках борьбы с коррупцией разрешил изымать имущество не только у самих чиновников и их родственников, подозреваемых во взяточничестве, но и у друзей или знакомых.

Об этом сообщает роSSийская газета "Ведомости" со ссылкой на опубликованные на сайте КС отказные определения по жалобам отставного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного по делу о коррупции, а также его родных и знакомых.

По заключению Конституционного суда РФ, конфискация имущества "относится к особым правовым мерам", направленной на противодействие коррупции и защиту "конституционно значимых ценностей". Эта норма, отмечается в документе, закреплена в законе "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", поэтому суды имеют право изымать в пользу государство имущество, если оно куплено на доходы, законность которых не подтверждена.

При этом изъятие незаконно нажитого имущества, по мнению КС, допустимо не только у чиновников и ближайших членов их семей, но и у других родственников и даже знакомых.

По мнению адвоката Захарченко, решение КС говорит о том, что в доход государства может быть обращено имущество любого человека, уличенного в связях с коррупционерами, если они не смогут доказать законность его происхождения. При этом доказывать законность происхождения имущества необходимо при помощи справки из налоговой, поскольку, по словам адвоката, другим доказательствам суды не верят.

Напомним, в Украине Верховная Рада ввела денежное вознаграждение для обличителей коррупции.

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