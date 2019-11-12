Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике

МИД Боливии должен гарантировать ему безопасный проезд.

Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике
Эво Моралес
Фото: http://prima-news.ru

Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище объявившему об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесу.

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Мексики.

По словам главы МИДа Марсело Эбрарда, Моралес позвонил ему и сообщил о решении принять предложение Мексики о предоставлении убежища.

"Мы незамедлительно проинформируем МИД Боливии о том, что в соответствии с международными нормами права Моралесу должен быть гарантирован безопасный проезд", - добавил Эбрард.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку после трех недель массовых протестов, связанных с подтасовками на выборах 20 октября.

Предварительные итоги прошедшего 20 октября голосования, указывали на возможность второго тура. Но избирательная комиссия объявила Моралеса победителем с результатом 47,08% голосов. Его соперник Карлос Меса, занимавший пост главы государства с октября 2003 по июнь 2005 года, получил 36,51%. По боливийским законам, если кандидат набрал больше 40% голосов, а его отрыв от второго превышает 10 пунктов, второй тур не проводится.

Оппозиция отказалась признать победу Моралеса, и в стране вспыхнули масштабные протесты. Моралес в ответ объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Организация американских государств заявила о "явных манипуляциях" при подсчете голосов и отказалась признать результаты выборов.

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