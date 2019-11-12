Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться "тет-а-тет" в Казахстане

"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту РоSSии".

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев убежден, что лидеры РоSSии Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана.

Об этом он заявил, выступая на пятом заседании политического форума "Астана клуб", передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему... Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов РоSSии и Украины", - сказал Назарбаев.

Он также отметил, что разговаривал о такой встрече с президентами Украины и РФ .

"Мне кажется сейчас момент хороший. Зеленский получил очень большую поддержку народа и он может проявить волю и решить этот вопрос... Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывода всех вооруженных формирований... Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту РоSSии. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - сказал Назарбаев.

"Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории РоSSии нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались роSSийские силовые структуры", - добавил президент Казахстана.

Напомним, Назарбаев, будучи президентом, несколько раз предлагал помочь в мирном урегулировании украинско-роSSийской войны. В декабре 2018 года в интервью телеканалу "РоSSия 24" он выразил уверенность, что у Путина нет планов по захвату восточных земель Украины.

В марте 2019 года Назарбаев покину президентский пост.

Отметим, что Зеленский назвал разведение сил в Петровском, которое стартовало 9 ноября, третьим и последним условием для встречи в "нормандском формате" на уровне лидеров стран. О встрече тет-а-тет ранее речи не шло.