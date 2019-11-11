"Слуга народа" удовлетворила заявление Яременко об увольнении с должности главы комитета Рады

В партии сочли, что нардеп поступил как "патриот и профессиональный дипломат".

"Слуга народа" удовлетворила заявление Яременко об увольнении с должности главы комитета Рады
Фото: Макс Требухов

Фракция партии "Слуга народа" на заседании 11 ноября удовлетворила заявление народного депутата Богдана Яременко об увольнении с должности главы комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Об этом сообщила нардеп Евгения Кравчук.

"Богдан Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты. Вместе с тем он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, которые могут быть риски не столько для партии, сколько для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это", - написала парламентарий в фейсбук.

В "Слуге народа" надеются, что Богдан Яременко продолжит работать в составе комитета по внешней политике и фракции.

Что касается должности главы комитета, то, по словам Кравчук, на нее претендует четверо депутатов от фракции "СН": Галина Михайлюк, Елизавета Яско, Святослав Юраш и Александр Мережко.

"По этому поводу у нас пройдут внутренние праймериз, на которых определим сильнейшего", - добавила нардеп.

Напомним, 30 октября издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Позже, тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом.

На следующий день Яременко обвинил журналистов в "краже личной переписки" и пригрозил судом.

1 ноября Яременко написал заявление без даты об увольнении с должности главы комитета Рады и пообещал дать ему ход, если решение об его отставке примет фракция партии "Слуга народа".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
РоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в СирииРоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в Сирии
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министровЗеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров
В Польше по запросу РоSSии задержали заместителя главы "УНА-УНСО"В Польше по запросу РоSSии задержали заместителя главы "УНА-УНСО"
Соратника Порошенко вынудили покинуть должность главы Днепропетровской областиСоратника Порошенко вынудили покинуть должность главы Днепропетровской области
Оборонный комитет Рады провел выездное заседание в Золотом-4Оборонный комитет Рады провел выездное заседание в Золотом-4
Через несколько недель Украина получит канадские винтовки, - замглавы МИДа.Через несколько недель Украина получит канадские винтовки, - замглавы МИДа.
Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать заявление Цемаха о гражданстве в обмен на показанияПрокуратура Нидерландов отказалась комментировать заявление Цемаха о гражданстве в обмен на показания
Из-за смерти подростка в Прилуках руководитель местной полиции отстранен от должностиИз-за смерти подростка в Прилуках руководитель местной полиции отстранен от должности
Три фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитетаТри фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитета
В Киеве задержали мошенника, который за $1,5 млн "продавал" должности в госорганах (обновлено)В Киеве задержали мошенника, который за $1,5 млн "продавал" должности в госорганах (обновлено)
На пост главы Госкино претендуют генпродюсер ОМКФ и актер из "Слуги народа"На пост главы Госкино претендуют генпродюсер ОМКФ и актер из "Слуги народа"
Последние новости
Подгружаем последние новости