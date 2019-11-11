"Слуга народа" удовлетворила заявление Яременко об увольнении с должности главы комитета Рады

В партии сочли, что нардеп поступил как "патриот и профессиональный дипломат".

Фракция партии "Слуга народа" на заседании 11 ноября удовлетворила заявление народного депутата Богдана Яременко об увольнении с должности главы комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Об этом сообщила нардеп Евгения Кравчук.

"Богдан Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты. Вместе с тем он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, которые могут быть риски не столько для партии, сколько для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это", - написала парламентарий в фейсбук.

В "Слуге народа" надеются, что Богдан Яременко продолжит работать в составе комитета по внешней политике и фракции.

Что касается должности главы комитета, то, по словам Кравчук, на нее претендует четверо депутатов от фракции "СН": Галина Михайлюк, Елизавета Яско, Святослав Юраш и Александр Мережко.

"По этому поводу у нас пройдут внутренние праймериз, на которых определим сильнейшего", - добавила нардеп.

Напомним, 30 октября издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Позже, тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом.

На следующий день Яременко обвинил журналистов в "краже личной переписки" и пригрозил судом.

1 ноября Яременко написал заявление без даты об увольнении с должности главы комитета Рады и пообещал дать ему ход, если решение об его отставке примет фракция партии "Слуга народа".