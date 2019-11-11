В Турции найден мертвым руководитель сирийских "Белых касок"

Джеймс Ле Мезюрье разоблачал преступления РФ в Сирии.

В Турции найден мертвым руководитель сирийских "Белых касок"
Джеймс Ле Мезюрье
Фото: JAMES LE MESURIER/TWITTER

Бывший британский военный, основатель сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле. Тело Ле Мезюрье обнаружили рядом с его домом. Причина смерти пока не известна. Как пишут турецкие СМИ, тело британца обнаружили с переломами ног и черепа, передает ВВС.

Как сообщил один из волонтеров "Белых касок", тело обнаружили примерно в 04:30 утра по местному времени на улице рядом с офисом организации Mayday Rescue Foundation, частью которой являются "Белые каски". Его нашел работник местной мечети, который позвонил в полицию.

"Белые каски" - неправительственная добровольческая организация, действующая в Сирии на территориях, контролируемых оппозиционными группировками. Основная деятельность организации - медицинская помощь населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий.

Однако кроме спасательной и медицинской работы, "Белые каски" документируют происходящие в Сирии события с помощью видеоаппаратуры. Материалы этой организации неоднократно вызывали крайне болезненную реакцию как у правительства Башара Асада, так и у его союзников, РоSSии и Ирана. Ведь многие из задокументированных кадров зафиксировали преступления сирийских, роSSийских и иранских военных против мирного населения.

В подконтрольных Башару Асаду СМИ, а также в РоSSии, Иране и других странах появилось множество публикаций, в которых "Белые каски" обвинялись в фальсификации свидетельств бомбежек мирного населения авиацией Асада и РоSSии, а также химических атак. Во многих случаях факты нападений были подтверждены другими наблюдателями и международными организациями.

Но сирийское правительство Башара Асада и его союзники РоSSия и Иран обвиняли "Белые каски" в содействии террористическим организациям.

На прошлой неделе представитель роSSийского МИД Мария Захарова написала в "Твиттере", что по ее данным, Ле Мезюрье будто бы в прошлом работал на британскую разведку МИ6.

Стоит отметить, что в 2016 году Ле Мезюрье был награжден Орденом Британской империи. В том же году "Белые каски" получили премию "За правильный образ жизни" за чрезвычайную смелость, сострадание и гуманитарное участие в спасении гражданского населения. Тогда же организация была номинирована на Нобелевскую премию мира.

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