?Сивохо рассказал, что получает информацию из ОРДЛО, благодаря личным связям

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо получает информацию от жителей оккупированных территорий Донбасса, благодаря личным связям членов своей команды.

Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Киеве , передает "Укринформ".

"Как я не раз уже говорил, в моей команде практически все - выходцы из Донецка и Донецкой области. Конечно, у всех остались связи там, поэтому наша информация - именно из таких личных связей. Конечно, мы общаемся не с чужими людьми, не просто с респондентами, мы получаем одни из самых правильных ответов. Есть положительные изменения, конечно ", - рассказал Сивохо.

Он также отметил, что часто общается с жителями подконтрольных и неподконтрольных территорий.

"Во время последних визитов на Донбасс я много общался и с переселенцами, и с жителями неподконтрольной и подконтрольной территории. Все это происходило на КПВВ, вокруг КПВВ. Вы знаете - это такая граница между мирами. Мне хотелось бы, чтобы в ближайшее время этих КПВВ не стало бы вообще. Это моя мечта - чтобы страна снова стала единой", - сказал советник секретаря СНБО.

Напомним, ранее в интервью LB.ua Сивохо рассказал, что команда президента Зеленского провела некие электоральные исследования на оккупированных территориях Донбасса. Говоря об их результатах, Сивохо отметил, что в ОРДЛО есть люди, которые готовы идти на выборы от "Слуги народа".