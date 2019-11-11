Financial Times: родственники Асада купили 19 объектов недвижимости в Москве

Недвижимостью владеют двоюродные братья Асада, которые находятся под санкциями, и их родственники.

Financial Times: родственники Асада купили 19 объектов недвижимости в Москве
Сторонники Башара Асада

Шестеро родственников президента Сирии Башара Асада в 2013-2019 годах купили не менее 20 объектов недвижимости в Москве, в том числе 19 в двух небоскребах делового центра "Москва-Сити".

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что согласно документам, полученных в ходе расследования антикоррупционной неправительственной организацией Global Witness, 18 апартаментов и офисных помещений площадью от 102 до 233 квадратных метров расположены в комплексе "Город столиц". В башне "Федерация" родственники Асада купили недвижимость площадью 1243 квадратных метра. Кроме того, недалеко от "Москва-Сити" находится трехкомнатная квартира, которой владеет семья. Вся недвижимость оценивается в 40 млн долларов.

Недвижимостью владеют двоюродные братья Асада, которые находятся под международными санкциями, и их родственники. Больше всего 13 объектов стоимостью 22,3 млн долларов - купил двоюродный брат Асада Хафиз Махлуф и связанные с ним роSSийские компании. Для покупки использовали сложную схему кредитования, характерную для отмывания денег, отмечают авторы расследования Global Witness. Одна из компаний Хафиза Махлуфа получала услуги в Сбербанке РФ. В банке это не комментировали.

Бывший посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов рассказал, что родственники Асада купили недвижимость в Москве из-за введенных против них санкций. "Вполне естественно, что сирийская элита инвестирует свои деньги в страны, где они могут быть уверены, что с ними ничего не случится", - сказал он.

Напомним, в прошлом году Асад и президент РФ Владимир Путин договорились о "продолжении борьбы с терроризмом". Подробнее читайте в материале LB."Сочинские посиделки: зачем Асад снова приезжал к Путину".

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