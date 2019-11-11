Суд арестовал подозреваемого по делу о бронежилетах генерала Марченко

Печерский суд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

Об этом сообщил директор Государственное бюро расследований Роман Труба в своем телеграмм-канале.

"Содержание под стражей или залог в 76 млн грн - такую меру пресечения избран генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины", - написал Труба.

Он отметил, что решение только вынес Печерский районный суд Киева .

"Осталось избрать меры пресечения еще для четырех подозреваемых. Пока только для четырех - их будет больше, - добавил Труба.

Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски по делу о закупках Минобороны. Директор ГБР Труба рассказал, что обыски у чиновников проводились в рамках дела закупке по завышенным ценам вещей для ВСУ По его словам, предварительная сумма ущерба, который был нанесен министерству результате завышения цен, составляет около 100 млн гривен.

17 июля Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, а все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По его словам, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

5 ноября, следователи объявили подозрение пятерым должностным лицам Министерства обороны.