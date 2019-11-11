Экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в растрате 50 млн гривен

Он сдал часть помещений киевской гостиницы "Экспресс" по заниженной ставке.

Экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в растрате 50 млн гривен
Фото: Александр Рудоманов

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего чиновника "Укрзализныци" в хищении более 50 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший руководитель одной из региональных филиалов "УЗ" инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. В частности, он сдал часть помещений гостиницы «Экспресс» в Шевченковском районе Киева", - говорится в сообщении

Отмечается, что действия экс-чиновника привели к нанесению ущерба государству, что было подтверждено проведенной экспертизой. Сейчас документируются другие факты противоправной деятельности злоумышленника.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Продолжается следствие.

Напомним, АО "Укрзализныця" первой из госкомпаний начала подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO).

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