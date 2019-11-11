Чиновники КГГА разворовали 12 млн на покупке спорттоваров для школ

Служба безопасности Украины раскрыла разворовывание из бюджета 12 миллионов гривен чиновниками одного из учреждений Департамента молодежи и спорта Киевской городской госадминистрации.

Фото: ssu.gov.ua/

На эту сумму они приобрели сомнительного качества инвентарь в спортивные школы, сообщили в пресс-центре СБУ . При этом стоимость товаров была искусственно завышена, а приобретались они через подконтрольную фирму.

"Для этого фигуранты дела подделывали документацию относительно проведения тендерных процедур и поставки на баланс подобных товаров на общую сумму 12 млн гривен", - добавили в Службе безопасности Украины.

Фото: ssu.gov.ua Товары для спортивных школ купили через подконтрольную фирму

Во время обысков на предприятии, которое поставляло продукцию, и в помещении одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА, была найдена документация, подтверждающая преступление.