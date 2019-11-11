Чиновники КГГА разворовали 12 млн на покупке спорттоваров для школ

Служба безопасности Украины раскрыла разворовывание из бюджета 12 миллионов гривен чиновниками одного из учреждений Департамента молодежи и спорта Киевской городской госадминистрации.

Фото: ssu.gov.ua/

На эту сумму они приобрели сомнительного качества инвентарь в спортивные школы, сообщили в пресс-центре СБУ. При этом стоимость товаров была искусственно завышена, а приобретались они через подконтрольную фирму.

"Для этого фигуранты дела подделывали документацию относительно проведения тендерных процедур и поставки на баланс подобных товаров на общую сумму 12 млн гривен", - добавили в Службе безопасности Украины.

Товары для спортивных школ купили через подконтрольную фирму
Фото: ssu.gov.ua
Товары для спортивных школ купили через подконтрольную фирму

Во время обысков на предприятии, которое поставляло продукцию, и в помещении одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА, была найдена документация, подтверждающая преступление.

Напомним, что 8 ноября СБУ пришла с обысками в бизнес-центр "Парус", где находится адвокатской фирма "Турчинов и партнеры". Следственные действия касались расследования возможного присвоения чиновниками КГГА бюджетных средств, выделенных на строительство Большой Окружной дороги.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
РоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в СирииРоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в Сирии
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Блок рекламы


Похожие новости
В Харьковской области на взятке попались чиновники ГосэкоинспекцииВ Харьковской области на взятке попались чиновники Госэкоинспекции
СБУ пришла с обыском в БЦ "Парус" по делу о хищениях в КГГАСБУ пришла с обыском в БЦ "Парус" по делу о хищениях в КГГА
В Одессе открыли водолазную школу Вооруженных СилВ Одессе открыли водолазную школу Вооруженных Сил
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Зеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школыЗеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школы
Минобразования намерено урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детейМинобразования намерено урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детей
Русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения с сентября 2020 годаРусскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения с сентября 2020 года
Рада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГАРада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГА
АМКУ обязал КГГА вернуть в бюджет 35 млн гривенАМКУ обязал КГГА вернуть в бюджет 35 млн гривен
Замглавы КГГА Спасибко отказался увольняться вопреки заявлению КличкоЗамглавы КГГА Спасибко отказался увольняться вопреки заявлению Кличко
Последние новости
Подгружаем последние новости