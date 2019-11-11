На Донбассе местных принудительно призывают в армейские корпуса ВС РоSSии

Среди них есть и непригодные к службе по состоянию здоровья.

На Донбассе местных принудительно призывают в армейские корпуса ВС РоSSии

РоSSийско-оккупационные войска на Донбассе активизировали укомплектацию личным составом объединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил РФ. Они принудительно призывают местное население, в том числе и непригодное по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Оккупанты проводят медицинское обследование населения по упрощенной процедуре, без учета врачебных комиссий по месту их проживания.

"РоSSийские кадровые офицеры негативно относятся к такому варианту "пополнения" подразделений, ведь часто его последствием является рост количества суицидов, а также небоевые потери, связанные с нарушениями мер безопасности при обращении с оружием", - уточнили в Министерстве обороны.

Также в ведомстве добавили, что противник продолжает систематически нарушать режим прекращения огня. С начала суток 11 ноября, по состоянию на 12:30, один раз обстреляли позиции украинских военных на Донецком управлении. 20-минутный обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по опорным пунктам Объединенных сил в районе Верхнеткацкого. Потери не зафиксированы.

Напомним, что 10 ноября вооруженные формирования РФ и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранения получили 4 украинских военных.



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