?Украинцы доверяют ВСУ, волонтерам, президенту и церкви, - опрос

Большинство украинцев (70,3% опрошенных) доверяют Вооруженным Силам, 69,9%- волонтерским организациям, 68,2% - президенту Владимиру Зеленскому, 64,6% - церкви.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службой Центра Разумкова, передает "Интерфакс-Украина".

Среди государственных и общественных институтов украинцы доверяют Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (63,4%), добровольческим батальонам (62,1%), Национальной гвардии (58%), Государственной пограничной службе (57,5%), СМИ Украины (54%), общественным организациям (51%).

При этом Верховной Раде доверяют 43,7% опрошенных (не доверяют - 44,7%), Кабинету министров - доверяют 44,2% (не доверяют - 43,8%).

Недоверие чаще высказывается роSSийским СМИ (80% опрошенных), судебной системе в целом (73,2%), государственному аппарату (чиновникам, - 68,5%), местным судам (68%), политическим партиям (66%), коммерческим банкам (66%), прокуратуре (63%), Верховному суду (62%), Конституционному суду (58%), Антикоррупционному суду (57%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (56,1%), Национальному антикоррупционному бюро (56%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (56%), Национальному банку (52,3%).

Опрос проводился с 1 по 7 ноября среди 2 015 совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров возглавил президент Беларуси Александр Лукашенко.