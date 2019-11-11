Украинцы доверяют ВСУ, волонтерам, президенту и церкви, - опрос

Недоверие чаще высказывали роSSийским СМИ.

?Украинцы доверяют ВСУ, волонтерам, президенту и церкви, - опрос
Фото: Макс Требухов

Большинство украинцев (70,3% опрошенных) доверяют Вооруженным Силам, 69,9%- волонтерским организациям, 68,2% - президенту Владимиру Зеленскому, 64,6% - церкви.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службой Центра Разумкова, передает "Интерфакс-Украина".

Среди государственных и общественных институтов украинцы доверяют Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (63,4%), добровольческим батальонам (62,1%), Национальной гвардии (58%), Государственной пограничной службе (57,5%), СМИ Украины (54%), общественным организациям (51%).

При этом Верховной Раде доверяют 43,7% опрошенных (не доверяют - 44,7%), Кабинету министров - доверяют 44,2% (не доверяют - 43,8%).

Недоверие чаще высказывается роSSийским СМИ (80% опрошенных), судебной системе в целом (73,2%), государственному аппарату (чиновникам, - 68,5%), местным судам (68%), политическим партиям (66%), коммерческим банкам (66%), прокуратуре (63%), Верховному суду (62%), Конституционному суду (58%), Антикоррупционному суду (57%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (56,1%), Национальному антикоррупционному бюро (56%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (56%), Национальному банку (52,3%).

Опрос проводился с 1 по 7 ноября среди 2 015 совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров возглавил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
РоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в СирииРоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в Сирии
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Блок рекламы


Похожие новости
Бывшего нардепа Лапина вызвали на допрос в СБУБывшего нардепа Лапина вызвали на допрос в СБУ
Корниенко поставил под сомнение валидность соцопроса в ОРДЛОКорниенко поставил под сомнение валидность соцопроса в ОРДЛО
Республиканцы в Конгрессе попросили допросить сына БайденаРеспубликанцы в Конгрессе попросили допросить сына Байдена
Макеенко считает, что ГБР вредит президенту реализовать успешную внешнюю политикуМакеенко считает, что ГБР вредит президенту реализовать успешную внешнюю политику
Залищук стала советником Гончарука по вопросам внешней политикиЗалищук стала советником Гончарука по вопросам внешней политики
Дубилет попросил предоставить ему госохрануДубилет попросил предоставить ему госохрану
Бородянский: УПЦ МП должна указывать в названии свою принадлежность к РуSSкой церквиБородянский: УПЦ МП должна указывать в названии свою принадлежность к РуSSкой церкви
Создатель ProZorro возглавил Нацагентство по вопросам госслужбыСоздатель ProZorro возглавил Нацагентство по вопросам госслужбы
Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистовЗеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов
Зеленский поздравил ракетные и артиллерийские войска, попросив держать "порох сухим"Зеленский поздравил ракетные и артиллерийские войска, попросив держать "порох сухим"
Последние новости
Подгружаем последние новости