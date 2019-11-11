Практическая часть разведения сил в Петровском завершилась, - ООС

12 ноября на этом участке начнется разминирование территории.

Практическая часть разведения сил в Петровском завершилась, - ООС
Фото: Макс Левин

В полдень понедельника, 11 ноября, завершилась практическая фаза разведения сил и средств сторон на Донбассе на участке Богдановка-Петровское.

Об этом заявил руководитель пресс-центра Операции Объединенных сил Андрей Агеев, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в 12:00 завершилась практическая фаза разведения сил и средств на участке разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское", - сказал он.

Агеев также сообщил, что 12 ноября на этом участке начнется разминирование территории.

"Сегодня после 12:00, то есть с началом четвертых суток, украинская сторона через МИД проинформировала ОБСЕ, что мы завершили этот первый этап разведения сил и средств, и уже завтра (12 ноября) после 12.00, это уже будут пятые сутки, начинается этап разминирования непосредственного самого участка", - сказал добавил руководитель ООС.

Напомним, разведение сил возле Петровского началось 9 ноября. Утром 11 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения.

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