В Кремле назвали очередное условие для встречи в "нормандском формате"

В РоSSии также сказали, что им неизвестна ее дата.

В Кремле назвали очередное условие для встречи в "нормандском формате"
Дмитрий Песков
Фото: telegrafist.org

В Кремле призвали дождаться "полного разведения сил" на Донбассе, после чего можно будет определить дату встречи лидеров стран "нормандской четверки". С соответствующим заявлением 11 ноября выступил пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков.

По его словам, дата проведения встречи представителей РоSSии, Украины, Германии и Франции все еще не определена, передает "Интерфакс-Украина".

"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил)", - сказал Песков журналистам, отметив, что этот процесс должны подтвердить все стороны.

Кроме этого, об отсутствии даты "нормандских переговоров" сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Сейчас разведение сил уже осуществлено, оно было проведено на выходных. Условия были выполнены, так что мы ожидаем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат. Мы все еще работаем над тем, чтобы провести такую встречу в конце ноября", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, что 10 ноября в украинском СМИ ZN.ua, ссылаясь на источник в Офисе президента, опубликовали две возможные даты встречи "нормандской четверки" - это 24 или 26 ноября.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что дата встречи зависит от РоSSии. 29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого Луганской области, а через день Путин подтвердил готовность к участию в саммите "нормандской четверки".

Президент Владимир Зеленский назвал разведение сил в Петровском, которое стартовало 9 ноября, третьим и последним условием для встречи в "нормандском формате".



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