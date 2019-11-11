В 13 областях Украины аграрии перекрыли дороги, протестуя против продажи земли

Акции проходят под лозунгом "Нет распродаже Украины".

Фото: #facebook#.com/agrarna.rada.ua/

В нескольких областях Украины в понедельник, 11 ноября, начались митинги аграриев против отмены моратория на продажу земли. Участники протестов перекрыли дороги, скандируя лозунг "Нет распродаже Украины".

К масштабной акции присоединились сельхозпроизводители в 13 областях: Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской и Львовской. Об этом сообщили на странице Всеукраинского аграрного совета в Facebook.

"Акция протеста #НетРаспродажеУкраины началась! В знак несогласия с циничными действиями власти в вопросе земельной реформы аграрии вышли со своей техникой к главным автомагистралям страны в 17 точках", - уточнили в аграрном совете.

Фото: #facebook#.com/agrarna.rada.ua/

В Черкасской области митинг организовали на дорогах М05 возле Жашкова и Е95 возле Умани, в Черниговской - на трассе М01, в Тернопольской движение перекрыли на дороге М19, в Кировоградской области - на автопути М12 (за 10 км от города Новоархангельск), на Николаевщине митинг собрался на трассе А14 и окружной дороге возле Николаева, в Хмельницкой области митингующие приехали на трассу Е50, на Житомирщине протест собрался на автопути М21, в Одесской области - на трассе М05, в Полтавской - на М03 (возле села Марьяновка и с. Чутово). На Волыни акция собралась на автопути М19, в Ровенской области митинг собрался возле села Дядьковичи на дороге М06, во Львовской - на трассе Н17, около села Малые Подлески. Больше всего дорог перекрыли в Винницкой области, где митинги начались сразу в трех местах: на дороге Р36 в пгт Шпиков, а также возле с. Писаревка и с. Махновка.

На обнародованных в соцсети записях видно, что участники протестов приезжали на тракторах и грузовиках, а пешеходы перекрывали движение для транспорта, без остановки курсируя по переходам.

Фото: #facebook#.com/agrarna.rada.ua/

Напомним, что в сентябре президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до октября разработать законопроект о продаже земли сельскохозяйственного назначения и запустить рынок земли до конца года.

18 октября аграрный комитет парламента за десять минут рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект о продаже земли в редакции депутатов. 30 октября комитет Верховной Рады по аграрной политике со скандалом оставил в силе рекомендацию принять закон о продаже земли иностранцам с 2024 года.

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