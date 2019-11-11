В США опубликовали стенограммы высокопоставленных экспертов Белого дома по РФ и Украине

Александр Виндман подтвердил, что Трамп именно "требовал" начать расследование.

В США опубликовали стенограммы высокопоставленных экспертов Белого дома по РФ и Украине
Фото: betterworldcampaign.org

Конгрессмены опубликовали стенограммы показаний ведущего эксперта по Украине Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и бывшего советника президента США Дональда Трампа по РФ Фионы Хилл, которые они дали в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Виндман был одним из тех, кто слышал разговор Трампа с президентом Зеленским. Хилл, специалист не только по РФ, но и по Украине, покинула пост в Совете национальной безопасности этим летом.

Виндман в своих показаниях заявил, что слова Трампа в разговоре с Зеленским о расследовании в отношении сына своего конкурента на выборах Джо Байдена были "требованием".

"Подполковник Виндман сообщил комитетам, что "требование" президента Трампа о необходимости объявить политически мотивированное расследование в отношении гражданина США со стороны иностранного государства … заставило его беспокоиться о том, что это действие может "подорвать национальную безопасность США", - сказано в заявлении глав комитетов по надзору, иностранным делам и разведке.

Фиона Хилл, в свою очередь, рассказала, что она, как и другие высокопоставленные чиновники, была обеспокоена попытками властей США убедить Украину начать расследование.

"Доктор Фиона Хилл, уважаемый эксперт по РоSSии и Украине, … рассказала, что высокопоставленные чиновники Белого дома, в том числе бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, делились с ней озабоченностью попытками, предпринятыми до звонка 25 июля, убедить Украину провести эти политически мотивированные расследования", - отметили главы комитетов.

Напомним, телефонный разговор между лидерами Украины и США от 25 июля привел к тому, что против президента Трампа начали расследование по процедуре импичмента.

Демократы из Палаты представителей начали процедуру, узнав, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Еще один телефонный разговор между Трампом и Зеленским состоялся 22 апреля после победы Зеленского на выборах президента Украины. 9 ноября Трамп анонсировал на публикацию второго разговора с Зеленским на 12 ноября.



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