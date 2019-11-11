Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров

Вместо него на внештатных условиях он назначил Алексея Перевезенцева.

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров, занимаемой им с 22 мая 2019. Вместо него на внештатных условиях президент назначил Алексея Перевезенцева.

Об этом говорится в указах №838 и №839, опубликованных 11 ноября на сайте Офиса президента.

"Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича представителем президента Украины в Кабинете Министров (вне штата)", - сообщается в документе.

Напомним, что 6 ноября Андрей Герус в аэропорту "Борисполь" подрался с бывшим народным депутатом Олегом Ляшко. Конфликт возник из-за поправки Геруса к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которая разрешила импорт электроенергии из РоSSии. Экс-парламентарий назвал Геруса "предателем, который работает в интересах Кремля".

Алексей Перевезенцев в сентябре 2019 был уволен премьер-министром Алексеем Гончаруком с должности госсекретаря Министерства экономразвития и торговли, которую он занимал с декабря 2016 года.

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