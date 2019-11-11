Полиция Гонконга стреляла в демонстрантов

Один протестующий находится в критическом состоянии.

Полиция Гонконга стреляла в демонстрантов
Фото: hongkongfp

Сегодня, 11 ноября полиция Гонконга использовала против демонстрантов боевое оружие, в результате чего один протестующий находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Hong Kong Free Press.

"Около 7:15 утра полицейский пытался догнать нескольких мужчин в масках, прежде чем он вытащил служебный пистолет и нацелил его на них, о чем свидетельствует прямая трансляция Cupid Producer. Затем он схватил протестующего в белом и выстрелил в другого демонстранта в черном с близкого расстояния", - отмечается в сообщении.

После этого появился еще один одетый в черное протестующий, который попытался выхватить пистолет у офицера. Полицейский выстрелил еще два раза.

Позже стало известно, что ранения получили два человека, один из которых в критическом состоянии. 21-летний протестующий получил тяжелое огнестрельное ранение почки и печени, его экстренно прооперировали.

Правительство Гонконга подтвердило, что офицер выстрелил в одного мужчину, но опроверг обвинение, что старшие полицейские приказали офицерам "неразумно" использовать огнестрельное оружие во время операций в понедельник.

По словам свидетелей, спустя некоторое время в том же районе, где был ранен протестующий, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

Напомним,протесты продолжаются в Гонконге на фоне тревожных новостей о состоянии городской экономики. 31 октября власти города сообщили, что Гонконг впервые за последние десять лет вошел в техническую рецессию.

О применении боевого оружия против демонстрантов впервые сообщалось 29 сентября. Однако тогда полицейские ими стреляли лишь в воздух. В этот же день полиция использовала для разгона акций протеста резиновые пули и водометы.О травмах ни демонстрантов, ни полицейских тогда не сообщалось.



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