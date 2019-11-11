В Киеве неизвестные напали на ветерана АТО "Хана" и его жену

В ночь на 10 ноября в подъезде собственного дома в Киеве на лестнице между этажами был найден ветеран АТО, боец 90-го батальона Игорь Панов, позывной "Хан", и его жена.

Об этом в фейсбуке сообщила волонтер Татьяна Грубенюк с позывным "Руденька".

"Найдены без сознания с проломленной головой ... ОБА!!! Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане немного меньше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции", - пишет волонтер.

Согласно сообщению, у Оксаны состояние стабильно тяжелое. У "Хана" - критическое.

"Общалась с полицией, что произошло никто не знает! Нашли их соседи. Никто не слышал ни ссор, ни криков или потасовки! Били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью", - добавила Татьяна Руденька.

Также о случившемся сообщил экс-глава Луганской ОГА, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.