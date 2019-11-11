Задержанный в Польше активист Мазур отрицает участие в боевых действиях в Чечне

"Мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре "Свободный Кавказ"".

Задержанный в Польше активист Мазур отрицает участие в боевых действиях в Чечне
Игорь Мазур
Фото: radiosvoboda.org

Задержанный в Польше по запросу РоSSии активист Игорь Мазур отрицает участие в боевых действиях на территории Чечни.

Об этом он заявил 10 ноября в Люблине, передает Радио Свобода.

"Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время. Мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре "Свободный Кавказ". Украинские пограничники не предупреждали меня, что я в списке Интерпола. Я уже в Польше был несколько раз после того, как уволился из ВСУ. Я был в базе Интерпола с 2014 года, просто Интерпол не давал ход этому. Последние месяцы РоSSия начала активно работать на международном уровне. Интерпол сдался и включил нас в так называемый "черный список". К сожалению, Интерпол помогает в этом РоSSии", - заявил Мазурна брифинге.

10 ноября отдел Окружной прокуратуры в польском Холме освободил Мазура, который работает в секретариате омбудсмена Украины, на поруки генеральному консулу Украины в Люблине Василию Павлюку.

Игорь Мазур (позывной "Тополя") - один из лидеров УНА-УНСО, некоторое время возглавлял ячейку "Правого сектора" Киевской области, участник акции "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Евромайдана. Служил на Донбассе в составе ВСУ в 2014-2015 годах.

Мазура задержали по запросу РоSSии на пункте пропуска Ягодын-Дорогуск на украино-польской границе 9 ноября.

РФ обвиняет украинца в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько роSSийских военнослужащих.

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