В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова, - СМИ

Подтверждения информации из официальных источников пока нет.

В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова, - СМИ
Фото: real-vin.com

В Житомирской области погиб адвокат Святослав Пархоменко, который является защитником подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, инцидент произошел в лесных угодьях неподалеку от Радомышля. По неофициальной информации, погибшим является адвокат Святослав Пархоменко, который был защитником Александра Лося - подозреваемого в причастности к убийству Дениса Вороненкова.

Подтверждения информации из официальных источников пока нет.

Напомним, 25 октября убили Владимира Бороха, свидетеля по делу о гибели бывшего депутата Госдумы Вороненкова. Это произошло во время перестрелки в Шевченковском районе Харькова.

Денис Вороненков был застрелен киллером 23 марта 2017 года в центре Киева возле пятизвездочной гостиницы Premier Palace. Он переехал в Украину в конце 2016 года и принял украинское гражданство. Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Охранник Вороненкова также получил ранение, но успел смог ранить киллера. В результате убийца умер в больнице. Им оказался 28-летний Павел Паршов, уроженец Севастополя.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении преступления - Ярослава Тарасенко и Александра Лося. Заказчиком долгое время считался гражданин РФ Владимир Тюрин, но в октябре 2019 года с него сняли подозрение. Два других соучастника преступления (уроженец города Харькова Юрий Василенко и гражданин Украины Ярослав Левенец) объявлены в розыск.

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