МВД посоветовало ветеранам войны с РоSSией внимательно планировать зарубежные поездки

РФ может использовать Интерпол для политических преследований.

МВД посоветовало ветеранам войны с Россией внимательно планировать зарубежные поездки
Артем Шевченко
Фото: npu.gov.ua

Министерство внутренних дел посоветовало ветеранам роSSийско-украинской войны внимательно планировать зарубежные поездки.

Об этом говорится в комментарии директора Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко в связи с задержанием в Польше по роSSийскому запросу Игоря Мазура (Тополи), одного из лидеров УНА-УНСО.

"МВД советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые испытывают риск быть задержанными в третьих странах по псевдообвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них. Необходимые разъяснения МВД готово предоставлять", - написал Шевченко в фейсбуке.

Он отметил, что РоSSия может использовать Интерпол целенаправленно для политических преследований.

РоSSия обвиняет Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. Расследование дела завершилось в 2014 году, но ориентировку на него полякам прислали уже в 2019 году.

"То есть, не исключено, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игорь "Тополя" приглашен в ноябре ехать в Польшу, дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом полицейских украинского бюро Интерпола", - написал Шевченко.

Напомним, что одного из лидеров УНА-УНСО, сотрудника секретариата омбудсмена, ветерана роSSийско-украинской войны Игоря Мазура задержали по запросу РоSSии на пункте пропуска Ягодын-Дорогуск на украино-польской границе 9 ноября.

На следующий день его передали на поруки украинскому консулу в Люблине.

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