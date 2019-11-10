Вице-спикер Кондратюк обратилась к польским коллегам по поводу Мазура

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк обратилась к вице-маршалку Сейма Польши Ришарду Тарлецкому с просьбой внимательно отнестись к судьбе украинца Игоря Мазура (Тополи), задержанного по запросу Польши во время пересечения границы.

Об этом говорится в фейсбуке Кондратюк.

"Мы в Украине рассчитываем на то, что судебная ветвь власти быстро и непредвзято примет справедливое решение, которое позволит Игорю Мазуру снова оказаться на свободе. Это решение, уверена, станет не только победой правды и справедливости над ложью и провокациями, но и подтверждением крепости дружеских отношений между Украиной и Республикой Польша ", - говорится в письме.

Фото: facebook.com/olena.kondratiuk

В другом письме Кондратюк поблагодарила вице-маршалка Малгожату Гошевскую, которая одной из первых прокомментировала задержание Мазура, "вернув в Украину спокойствие и уверенность" в непредвзятом решении по делу украинца.

Фото: facebook.com/olena.kondratiuk

Напомним, что Мазура задержали по запросу РоSSии на пункте пропуска Ягодын-Дорогуск на украино-польской границе 9 ноября.

РФ обвиняет украинца в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько роSSийских военнослужащих.