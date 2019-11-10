Британские спецслужбы в секретном докладе, посвященном угрозе демократии в Великобритании, назвали имена девяти роSSийских бизнесменов, которые, по их данным, оказывали финансовую помощь Консервативной партии страны.

Содержание доклада обнародовала в воскресенье британская газета The Sunday Times, пишет DW.

Одним из олигархов, спонсировавших тори, был бизнесмен украинского происхождения Александр Темерко, который называет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона своим другом. За последние семь лет пожертвовал британским консерваторам более 1,2 млн фунтов стерлингов. С 2011 года он является подданным Великобритании.

Крупным спонсором в докладе названа и Любовь Чернухина, супруга бывшего заместителя министра финансов РоSSии Владимира Чернухина. Она лишь за прошлый год пожертвовала партии свыше 450 тыс. фунтов стерлингов.

Кроме того, в докладе упоминается и имя Евгения Лебедева - сына Александра Лебедева, который владеет лондонской газетой Evening Standard.