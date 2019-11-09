Немецкого пастора, который поддерживал активистов Майдана, наградили высшим гражданским орденом

Пастор Ральф-Герхард Хаска также занимается организацией отправок гуманитарных грузов на восток Украины.

Немецкого пастора, который поддерживал активистов Майдана, наградили высшим гражданским орденом
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и пастор Ральф-Герхард Хаска
Фото: ukrinform

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен вручила пастору лютеранской церкви св. Екатерины в Киеве Ральфу-Герхарду Хаске, который поддерживал Револьцию достоинства, высшую награду ФРГ для гражданских - Крест за заслуги. Об этом сообщает "Укринформ".

Церемония награждения состоялась сегодня, 8 ноября.

"Пастор Хаска активно поддерживал людей на майдане Независимости зимой 2013-2014 годов и выступал за их право на мирный протест. Он превратил кирху святой Екатерины в место убежища и спокойствия, и в условиях острой опасности предотвратил насильственное противостояние протестующих и полиции, став между обеими сторонами", - подчеркнула посол.

Фельдгузен добавила, что пастор Хаска и сейчас не остается в стороне. Он организовует отправку гуманитарных грузов на восток Украины, а благодаря его статьям в журнале "Ukraine Verstehen" немецкая общественность имеет представление об актуальных событиях в украинском государстве.

Посол отметила, что орден является высшим гражданским признанием ФРГ заслуг перед обществом и присуждается гражданам Германии, а так же иностранцам за политические, социально-экономические и духовные достижения, и за особые заслуги перед Германией.

Пастор Хаска поблагодарил за награду и выразил надежду на скорейшее наступление мира в Украине.

"Есть немецкая песня, содержание которой можно передать так, что много маленьких шагов и большое количество людей могут изменить мир. Вы и я можем идти по этому пути и достичь блага для мира. Нас объединяет желание мира для Украины. И я искренне желаю всем украинцам, чтобы этот мир как можно скорее настал", - отметил он.

Ральф-Герхард Хаска был пастором Немецкой евангелическо-лютеранской церкви в Киеве с 2009 по 2015 год.

Напомним, вчера, 7 ноября, послы США, Германии, Франции и Британии посетили зону ООС возле Золотого и Петровского. Фельдгузен тогда подчеркнула, что делегация послов очень надеется, что и в Петровском будет разведение.

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