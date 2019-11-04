Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на Гандзюк

Президент отреагировал на акции к годовщине смерти активистки.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Таким образом глава государства отреагировал на акции "Год без Кати", которые проходят по всей Украине.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал Зеленский на своей старничке в Telegram.

Ранее отец Екатерины Гандзюк пригласил президента Владимира Зеленского на акцию "Год без Кати".

Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

3 октября ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк.

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