Артиллерист "ЛНР" приговорен к 8 годам тюрьмы

Боевик был задержан в марте 2019 в районе проведения ООС.

Боевика террористической организации "ЛНР", причастного к обстрелам позиций украинских военных подразделений, приговорили к восьми годами лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Житель Днепра в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Под руководством роSSийских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере для боевиков в роSSийском городе Белгороде", - говорится в сообщении.

После обучения в течение пяти лет он принимал участие в боевых действиях против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.

Боевик был задержан в марте 2019 года в районе проведения операции Объединенных сил.

Лисичанский городской суд Луганской области признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.