Конгресс обнародовал первые стенограммы показаний по импичменту Трампа

Опубликованы показания Мари Йованович и Майкла Маккинли.

Конгресс обнародовал первые стенограммы показаний по импичменту Трампа
Фото: Wiki

Комитеты Палаты представителей, проводящие расследование по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа, в понедельник обнародовали первые стенограммы показаний свидетелей, давших показания в ходе закрытых слушаний.

Голос Америки сообщает, что речь идет о стенограммах бесед с бывшим послом США в Украине Мари Иванович и бывшим старшим советником госсекретаря США Майка Помпео Майклом Маккинли.

"С каждым новым интервью мы узнавали больше о попытке президента манипулировать рычагами власти в целях получения личного политического преимущества", - цитирует заявление глав комитетов Палаты представителей по разведке, по надзору и по иностранным делам Интерфакс-Украина.

"Стенограммы интервью с (бывшим - ред.) послом Йованович и (бывшим советником госдепа - ред.) Маккинли четко демонстрируют, как президент Трамп одобрил отстранение высоко уважаемого и эффективного дипломата (Йованович - ред.) на основании клеветы и лжи", - отмечается в нем.

К публикации стенограмм призывала Республиканская партия США. В то же время, республиканцы призывали, чтобы демократы опубликовали все стенограммы с показаниями, отмечает издание The Hill, соответственно публикация лишь части стенограмм может вызвать недовольство партии Трампа.

По деле об импичменте Трампа конгрессмены уже заслушали Курта Волкера и Гордона Сондленда, бывшего посла в Украине Мари Йованович, бывшую советницу Дональда Трампа по вопросам РоSSии Фиону Хилл, заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента, а также и.о. помощника госсекретаря по отношениям с Европой и Евразией Филиппа Рикера и сотрудника Совета национальной безопасности США Александра Виндмана.

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