Конгресс обнародовал первые стенограммы показаний по импичменту Трампа

Комитеты Палаты представителей, проводящие расследование по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа, в понедельник обнародовали первые стенограммы показаний свидетелей, давших показания в ходе закрытых слушаний.

Голос Америки сообщает, что речь идет о стенограммах бесед с бывшим послом США в Украине Мари Иванович и бывшим старшим советником госсекретаря США Майка Помпео Майклом Маккинли.

"С каждым новым интервью мы узнавали больше о попытке президента манипулировать рычагами власти в целях получения личного политического преимущества", - цитирует заявление глав комитетов Палаты представителей по разведке, по надзору и по иностранным делам Интерфакс-Украина.

"Стенограммы интервью с (бывшим - ред.) послом Йованович и (бывшим советником госдепа - ред.) Маккинли четко демонстрируют, как президент Трамп одобрил отстранение высоко уважаемого и эффективного дипломата (Йованович - ред.) на основании клеветы и лжи", - отмечается в нем.

К публикации стенограмм призывала Республиканская партия США . В то же время, республиканцы призывали, чтобы демократы опубликовали все стенограммы с показаниями, отмечает издание The Hill, соответственно публикация лишь части стенограмм может вызвать недовольство партии Трампа.