В Греции задержали фуру-рефрижератор с 41 мигрантом

Все мигранты, большинство из которых афганцы, живы.

Полиция Греции в понедельник обнаружила 41 нелегального мигранта, которых пытались провезти в Европу в фуре-рефрижераторе.

Об єтом сообщает Интерфакс.

Как сообщила местная полиция, все мигранты, большинство из которых афганцы, живы. Все они, включая водителя фуры, доставлены в ближайший отдел полиции.

"Все мигранты в возрасте от 20 до 30 лет, все мужчины. Более полутора десятка человек были переведены в больницу Ксанти из-за проблем с дыханием и потери сил. В контейнере было душно, и очевидно, что если бы грузовик продолжил движение, живыми доехали бы не все", - цитирует сообщение полиции greekreporter.com.

Греция с 2015 года стала своеобразным перевалочным пунктом для мигрантов, стремящихся в Европу.

В октябре вблизи Лондона в фуре были обнаружены тела 39 беженцев из Вьетнама. Вьетнамские власти начали расследование, в его ходе были задержаны восемь человек, подозреваемых в налаживании бизнеса по нелегальной переправке мигрантов. Еще более 20 человек находятся в розыске.

В начале ноября французская полиция задержала грузовик с 31 мигрантом из Пакистана.