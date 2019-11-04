Главой ВсероSSийского казачьеого общества стал атаман, участвовавший в аннексии Крыма

Правозащитники назвали Долуду одним из лиц, ответственных за похищения крымских татар.

Главой ВсероSSийского казачьеого общества стал атаман, участвовавший в аннексии Крыма
Николай Долуда
Фото: slavakubani.ru

Президент РоSSии Владимир Путин подписал указ о назначении атаманом ВсероSSийского казачьего общества Николая Долуду, который в 2014 году принимал участие в аннексии Крыма.

Соответствующий указ опубликован на роSSийском портале правовой информации, передает Крым.Реалии.

Согласно документу, правительство РоSSии за три месяца должно обеспечить размещение органов ВсероSSийского казачьего общества в Москве и предоставить ему в 2019 году субсидий из федерального бюджета на осуществление его деятельности.

В видео, опубликованном на сайте Кубанского казачьего войска, Николай Долуда рассказал, как казаки под его предводительством участвовали в "охране Чонгара, Перекопа с оружием в руках".

Также его имя упоминается в отчете правозащитной организации "КрымSОS", где Долуда был назван одним из лиц, ответственных за похищения крымских татар.

Ранее сообщалось, что РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и так называемые "казачьи формирования" для ротации и усиления оккупационных войск. Подготовкой подразделений руководят офицеры из Южного военного округа ВС РФ.

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