Два члена избиркома в Донецкой области получили условные сроки

Двум членам окружной избирательной комиссии №59, которые во время президентских выборов 21 апреля 2019 года подделали 57 подписей избирателей, вынесли обвинительные приговоры.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

Сообщается, что Марьинский районный суд Донецкой области приговорил их к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года и с испытательным сроком 2 года.

"Суд установил, что 21 апреля 2019 года, в ходе проведения второго тура выборов на пост Президента Украины, в 20:20, после закрытия избирательных участков, находясь по месту нахождения указанной избирательной комиссии, 57-летняя и 56-летняя женщины, имея доступ к списков избирателей и достоверно зная, что 57 человек не воспользовались своим избирательным правом и не приняли участие в голосовании, подделали в графе контрольного талона их подписи о якобы получении избирательных бюллетеней. В дальнейшем указанные поддельные бюллетени использованы при подсчете голосов в пользу одного из кандидатов", - говорится в сообщении.

Ранее ЦИК обратилась в полицию после пересчета голосов на 198-м округе.