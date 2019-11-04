ЦИК будет транслировать все свои заседания

Трансляции начнутся с 5 октября.

ЦИК будет транслировать все свои заседания
Фото: 112

С завтрашнего дня, с 5 ноября Центральная избирательная комиссия вживую начнет транслировать свои заседания. Об этом ЦИК сообщила на своем фейсбуке.

“Завтра, 5 ноября, Центральная избирательная комиссия начинает видеотрансляцию своих заседаний. Наблюдать за ходом заседаний, трансляция которых будет осуществляться пока в тестовом режиме, можно будет на официальном сайте Центральной избирательной комиссии”, - сказано в сообщении.

Этот процесс стал возможным благодаря сотрудничеству ЦИК с Координатором проектов ОБСЕ в Украине.

“В рамках проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине" в 2018 и первом полугодии 2019 лет Координатором был проведен тендер и осуществлена закупка конференц-системы для залов заседаний Комиссии, а также обеспечена ее установка. Она, кроме прочего, дает возможность вести онлайн-трансляции”, - отметили в ЦИК.

По данным Центризбиркома, указанный проект реализован при поддержке Миссии США при ОБСЕ, Министерства иностранных дел Норвегии и Постоянной миссии Словацкой Республики при ОБСЕ.

Работники управления информатизации Секретариата Комиссии настроили указанную систему, подготовив ее для организации видеотрансляций.

Напомним, 18 октября сообщалось, что Центральная избирательная комиссия назначила первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также соответствующих председателей и мэров в шести объединенных территориальных громадах (ОТГ) в четырех областях на 29 декабря.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"
В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотропВ организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотроп
Учителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной РадеУчителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной Раде
Рада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в КарпатахРада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в Карпатах
РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"
Блок рекламы


Похожие новости
После разведения в Богдановке-Петровском угрозы населенным пунктам не будет, - командующий ООСПосле разведения в Богдановке-Петровском угрозы населенным пунктам не будет, - командующий ООС
Бородянский: через три месяца будет создан телеканал для оккупированных территорий
Зеленский: любая война заканчивается дипломатией, и у нас так будетЗеленский: любая война заканчивается дипломатией, и у нас так будет
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингахЗеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Сенцов: Зеленский в своих намерениях искрененСенцов: Зеленский в своих намерениях искренен
Зеленский: мы не знаем, каким будет закон об особом статусеЗеленский: мы не знаем, каким будет закон об особом статусе
Глава Калмыкии назначил экс-КВНщика своим пострпредом при президенте РФГлава Калмыкии назначил экс-КВНщика своим пострпредом при президенте РФ
Решение о легализации медицинской марихуаны будет, но без спешки, - глава комитета здоровьяРешение о легализации медицинской марихуаны будет, но без спешки, - глава комитета здоровья
Рада назначила своим представителем в КС депутата от "Слуги народа" СовгирюРада назначила своим представителем в КС депутата от "Слуги народа" Совгирю
МВФ упразднил группу СНГ в своих обзорахМВФ упразднил группу СНГ в своих обзорах
Последние новости
Подгружаем последние новости