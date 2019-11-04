ЦИК будет транслировать все свои заседания

С завтрашнего дня, с 5 ноября Центральная избирательная комиссия вживую начнет транслировать свои заседания. Об этом ЦИК сообщила на своем фейсбуке.

“Завтра, 5 ноября, Центральная избирательная комиссия начинает видеотрансляцию своих заседаний. Наблюдать за ходом заседаний, трансляция которых будет осуществляться пока в тестовом режиме, можно будет на официальном сайте Центральной избирательной комиссии”, - сказано в сообщении.

Этот процесс стал возможным благодаря сотрудничеству ЦИК с Координатором проектов ОБСЕ в Украине.

“В рамках проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине" в 2018 и первом полугодии 2019 лет Координатором был проведен тендер и осуществлена закупка конференц-системы для залов заседаний Комиссии, а также обеспечена ее установка. Она, кроме прочего, дает возможность вести онлайн-трансляции”, - отметили в ЦИК.

По данным Центризбиркома, указанный проект реализован при поддержке Миссии США при ОБСЕ , Министерства иностранных дел Норвегии и Постоянной миссии Словацкой Республики при ОБСЕ .

Работники управления информатизации Секретариата Комиссии настроили указанную систему, подготовив ее для организации видеотрансляций.

Напомним, 18 октября сообщалось, что Центральная избирательная комиссия назначила первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также соответствующих председателей и мэров в шести объединенных территориальных громадах (ОТГ) в четырех областях на 29 декабря.