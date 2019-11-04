Нардеп Деркач обжалует постановление парламента о формировании комитетов

Депутата не включили в состав бюджетного комитета.

Народный депутат Андрей Деркач обжалует в Верховном Суде постановление парламента о назначении глав, заместителей и членом комитетов Верховной Рады.

Как говорится в промежуточном решении Кассационного админсуда в составе Верховного Суда, Деркач подал иск 2 октября. И просит суд признать противоправной бездеятельность Верховной Рады в части нерассмотрения его заявления о включении в состав Комитета по вопросам бюджета.

"Признать постановление Верховной Рады Украины от 29.08.2019 № 1077 противоправным и недействительным в части невключения народного депутата в состав Комитета по вопросам бюджета", - говорится в решении.

В качестве третьего лица Деркач привлек главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Сегодня, 4 ноября, заседание перенесли на 11 ноября.

Напомним, Андрей Деркач - позафракционный народный депутат. В прошлом созыве он был в составе депутатской группы "Воля народа".

В комитет по вопросам бюджета входит 34 народных депутата.