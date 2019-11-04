Вместо Ирины Луценко в Раду проходит бывшая заместительница министра Насалика

Бывшая заместительница министра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко пройдет в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность" после досрочного прекращения полномочий депутата от партии Ирины Луценко.

Фото: mpe.kmu.gov.ua

Она была 24-м номером в списке "Европейской солидарности" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

30-летняя Бойко в 2011 году член "Евросолидарности" окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

До 2015 года работала консультантом в ERM во Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов.

В 2017-2019 годах занимала должность замминистра энергетики.

Если Бойко откажется от мандата, в Раду пройдет бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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