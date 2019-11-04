После разведения в Богдановке-Петровском угрозы населенным пунктам не будет, - командующий ООС

Командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко подчеркнул, что после разведения сил и средств на третьем оговоренном участке на линии разграничения в районе Богдановки и Петровского не будет угрозы населенным пунктам. Об этом он сообщил на брифинге в Краматорске, передает "Интерфакс-Украина".

"С нашей стороны населенный пункт Богдановка, он не входит в участок разведения, там проживает 200 местных жителей. И Петровское, которое занято вражеской стороной, также не входит в участок разведения. Там по участку разведения нет населенных пунктов, которые попадают (в "зону безопасности")", - сказал Кравченко.

Он также отметил, что после отведения сил и средств не будет никакой угрозы Богдановке.

Напомним, 1 ноября украинская сторона завершила разведения сил и средств в Золотом. Разведение сил в Петровском отложили из-за обстрелов боевиков.

В воскресенье, 3 ноября, в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разминирования.