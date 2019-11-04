РоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе корабли

РФ пытается показать, что она выполнила решение Морского трибунала, когда освободила 24 моряков.

РоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе корабли
Елена Зеркаль
Фото: пресс-служба президента

РоSSия проигнорировала семь требований Украины отдать три корабля Военно-морских сил, захваченные 25 ноября 2018 года у Керченского пролива.

Об этом сообщила в фейсбуке замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Всего таких обращений с требованием отдать корабли было по крайней мере семь. Ответов ни на одно из них, включая и на последнее от 4 октября 2019, мы не получили", - сообщила она.

Зеркаль подчеркнула, что что 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины военные корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". При этом, ключевым аспектом для международного права является именно корабль, поскольку он является выражением суверенитета государства-флага.

Тот факт, что РоSSия до сих пор не отдала Украине незаконно захваченные корабли, является очередным свидетельством нарушения ею норм и принципов международного права.

РоSSия пытается показать, что она выполнила решение Морского трибунала, когда освободила 24 моряков. Однако, подчеркивает Зеркаль, решение не выполнено, и РоSSия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива РоSSия захватила украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вместе с экипажем суден. Всего там было 24 украинских моряка. Их отпустили 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

В начале октября глава МИДа Вадим Пристайко анонсировал возврат Россией захваченных кораблей "в ближайшее время". В то же время, командующий ВМС Игорь Воронченко заявил, что РоSSия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возврате украинских военных кораблей. На самом деле, по мнению Воронченко, РоSSия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.

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