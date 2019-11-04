Новым замминистром энергетики и защиты окружающей среды назначен менеджер ЕБРР

Сергей Масличенко был одним из авторов программы ЕБРР по термомодернизации, а также программы финансирования альтернативной энергетики.

Новым замминистром энергетики и защиты окружающей среды назначен менеджер ЕБРР
Сергей Масличенко
Фото: ukrinform

Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды назначен бывший директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР Сергей Масличенко. Об этом сообщает пресс-центр Минэкоэнерго.

"На заседании 3 ноября Правительство одобрило ряд кадровых решений. В частности, назначило Масличенко Сергея Александровича заместителем Министра энергетики и защиты окружающей природной среды", - сказано в сообщении.

Кроме того, правительство объявило конкурсы на должности государственного госсекретаря Минэкоэнерго и главы Государственной экологической инспекции.

Масличенко был одним из авторов программы ЕБРР по термомодернизации под названием IQ Energy, а также программы финансирования альтернативной энергетики USELF (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility). Он также является соучредителем Центра трансфера технологий и финансов в области изменения климата FINTECC (Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change).

Сергей Масличенко в 1999-2002 годах работал консультантом по вопросам энергетики в Верховной Раде и Кабинете министров Украины. В 2003 году он основал и возглавил общественную организацию «Украинский центр экономического и правового анализа». Масличенко консультировал правительство Великобритании по вопросам энергетической стратегии РоSSии и Казахстана.

С 2007 года он руководил развитием бизнеса ЕБРР в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики в Украине, Польше, Армении и Азербайджане. В сферу его деятельности, в частности входила подготовка и финансирование проектов по повышению энергоэффективности в промышленности и агропромышленном комплексе, финансирования повышения энергоэффективности общественных зданий.

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