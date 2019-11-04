Глава МИДа: визит роSSийского депутата Журавлева в Золотое - это нарушение всех норм

"Это наша территория, на которую он приехал без разрешения".

Глава МИДа: визит роSSийского депутата Журавлева в Золотое - это нарушение всех норм
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает визит депутата Государственной Думы РоSSии, лидера шовинистической партии "Родина" Алексея Журавлева в Золотое нарушением всех норм.

Об этом Пристайко заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, передает "Интерфакс-Украина".

"Визит депутата парламента РоSSии - это нарушение всех норм. Это наша территория, на которую он приехал без разрешения", - сказал он.

Пристайко добавил, что за этим визитом последует официальная реакция МИДа.

Напомним, 1-2 ноября депутат роSSийской Госдумы Журавлев побывал на позициях роSSийско-террористических сил в Золотом Луганской области. Сообщалось, что он проверил выполнение украинской стороной условия о "разведении сил" и соблюдение "тишины", а также пообщался с боевиками.

29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжаются. 1 ноября Украина объявила о завершении разведения сил в Золотом.

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