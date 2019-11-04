Глава МИДа: визит роSSийского депутата Журавлева в Золотое - это нарушение всех норм
"Это наша территория, на которую он приехал без разрешения".
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает визит депутата Государственной Думы РоSSии, лидера шовинистической партии "Родина" Алексея Журавлева в Золотое нарушением всех норм.
Об этом Пристайко заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, передает "Интерфакс-Украина".
"Визит депутата парламента РоSSии - это нарушение всех норм. Это наша территория, на которую он приехал без разрешения", - сказал он.
Пристайко добавил, что за этим визитом последует официальная реакция МИДа.
Напомним, 1-2 ноября депутат роSSийской Госдумы Журавлев побывал на позициях роSSийско-террористических сил в Золотом Луганской области. Сообщалось, что он проверил выполнение украинской стороной условия о "разведении сил" и соблюдение "тишины", а также пообщался с боевиками.
29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжаются. 1 ноября Украина объявила о завершении разведения сил в Золотом.