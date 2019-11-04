Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донецкой области

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации и их наемники на Донбассе продолжают грубо препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов наблюдателей ОБСЕ . Так, сегодня был обстрелян БПЛА в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Сегодня, представители Миссии с помощью БПЛА типа "Квадро" наблюдали за ситуацией в районе населенного пункта Чермалык Донецкой области. Когда летательный аппарат пересек линию разграничения и выполнял свои функции на временно оккупированной территории, в 12:09, противник выпустил в его сторону восемь очередей из стрелкового оружия, а через семь минут - еще пять очередей. Кроме того, оккупанты совершили попытки влияния на работу БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Чтобы предотвратить потерю беспилотника, наблюдатели миссии вынуждены были посадить его на месте взлета - в районе Чермалыка.

"Такие действия вооруженных формирований РоSSийской Федерации связаны с намерениями скрыть свою противозаконную деятельность на временно оккупированной территории Украины", - подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее боевики использовали беспилотник для сброса боеприпасов.