Геращенко требует реакции от СБУ и МИДа относительно посещения Золотого депутатом Госдумы

"Мы для того разводили войска, чтобы там теперь не скрываясь лазили россияне?"

Визит депутата Госдумы РоSSии, лидера партии «Родина» Алексея Журавлева в Золотое является провокацией и требует жесткой реакции Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел и мониторинговой миссии ОБСЕ . Об этом на своей странице в сети Facebook написала народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«Это шокирующе. После так называемого разведения в Станице Луганской свободно заходят главари боевиков и кошмарят на камеры представителей местной власти, а теперь в Золотое в нарушение украинской границы, незаконно, не через определенные пограничные пункты пересечения, а через оккупированные РФ территории, приезжает "ревизор" из Госдумы. Он еще не повесил триколор в Золотом? Потому что на мосту в Станице какие тряпки болтаются...», - пишет Ирина Геращенко.

Она сообщила, что готовит соответствующий запрос в СБУ . «Что это такое происходит, что роSSийские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям нашей армии? Где СММ ОБСЕ ? Где реакция МИД на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там теперь не скрываясь лазили россияне?» - отметила народный депутат.

«Мы, украинские политики, именно политики, а не новые лица без имен и фамилий - все в санкционном списке Москвы. В это время мордорцы, которые голосовали за аннексию Крыма и ввод войск на Донбасс, уже свободно разгуливают по Украине. Там, где наши голуби мира планируют проводить «честные выборы по украинским законам», - отметила Ирина Геращенко.