Министры рассказали, из-за чего больше всего спорили на Кабмине

Один из споров произошел на открытом заседании Кабмина между Аваковым и Гончаруком

Министры рассказали, из-за чего больше всего спорили на Кабмине
Фото: kmu.gov.ua

Больше всего члены Кабинета министров спорили во время обсуждения проекта бюджета.

Об этом говорится в материале LB.ua.

"С бюджетом классическая ситуация: все хотят больше по своему направлению, а ресурсы ограничены", - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В тоже время министр по делам ветеранов и переселенцев Оксана Коляда уверяет, что даже финансовый вопрос не расссорил чиновников.

"Мы все постоянно собирались вместе, рассказывали, у кого какие горячие нужды. Когда решали вопрос дофинансирования тех или иных программ, то советовались все вместе и все вместе принимали решения. Для меня это такой показательный аспект слаженности работы Кабмина", - отметила Коляда.

Один из споров между членами правительства произошел на открытом заседании Кабинета Министров, которое провели в Мариуполе 28 октября. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков не поддержал состав конкурсной комиссии по отбору председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В нее вошли, в частности, активисты Виталий Шабунин, Ольга Кобылинская и Екатерина Рыженко, которые неоднократно критиковали Арсена Авакова. Глава МВС отметил, что "очень осторожно относится к таким наблюдательным общественным организациям". Большинство министров все же поддержали такой состав комиссии.

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