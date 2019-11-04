"Слуга народа" хочет участвовать в выборах в ОТГ в декабре

Партия "Слуга народа" рассматривает возможность участия в выборах во все объединённые территориальные громады (ОТГ) 22 и 29 декабря.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент LB.ua.

По его словам, окончательное решение будет зависеть от того, сумеет ли политическая сила найти кандидатов во всех ОТГ.

"Вместе с тем, конечно, мы будем определяться, когда получим от наших структур анкеты кандидатов и проведем необходимые проверки и собеседования. Для этого в центральном партийном офисе будет работать мини-штаб по этим выборам, а в поиске кандидатов мы опираемся на Зе-команду и помощь народных депутатов", - рассказал Корниенко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на 22 декабря этого года первые местные выборы в 86 ОТГ. 22 декабря первые местные выборы пройдут в одной городской, 16 поселковых и 69 сельских ОТГ. Избирательный процесс начинается со 2 ноября.