"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой

Студия "Квартал 95" прокомментировал претензии к юмористическому номеру про сгоревший дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В фейсбуке студии говорится, что шоу "Вечерний квартал" - это острая политическая сатира.

"Так было, есть и будет, пускай даже если это не нравится некоторым политикам", - говорится в заявлении.

"Квартал 95" также поднял на смех министра культуры Владимира Бородянского и министр экономики Тимофея Милованова, которые раскритиковали номер о доме Гонтаревой.

"Хотелось бы обратиться к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому. Господин Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку «Вечернего Квартала», чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет. Также обращаемся к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: «Из-за шутки комиков «Вечернего Квартала» гривна упала в пять раз», «Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого»", - сказано в заявлении.

"Квартал" заявил, что имеет полное право на юмор и сатиру и продолжит заниматься своим делом.

"Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", - говористя в заявлении.

Напомним, что 19 октября была обнародована запись последнего концерта "Квартала", в котором Евгений Кошевой с хором имени Верьовки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала" о сгоревшем доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.