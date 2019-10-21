"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой

"Наш юмор - наше оружие".

"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
Фото: Youtube / Студия Квартал 95 Online

Студия "Квартал 95" прокомментировал претензии к юмористическому номеру про сгоревший дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В фейсбуке студии говорится, что шоу "Вечерний квартал" - это острая политическая сатира.

"Так было, есть и будет, пускай даже если это не нравится некоторым политикам", - говорится в заявлении.

"Квартал 95" также поднял на смех министра культуры Владимира Бородянского и министр экономики Тимофея Милованова, которые раскритиковали номер о доме Гонтаревой.

"Хотелось бы обратиться к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому. Господин Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку «Вечернего Квартала», чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет. Также обращаемся к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: «Из-за шутки комиков «Вечернего Квартала» гривна упала в пять раз», «Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого»", - сказано в заявлении.

"Квартал" заявил, что имеет полное право на юмор и сатиру и продолжит заниматься своим делом.

"Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", - говористя в заявлении.

Напомним, что 19 октября была обнародована запись последнего концерта "Квартала", в котором Евгений Кошевой с хором имени Верьовки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала" о сгоревшем доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
Купленные "Джавелины" теперь смогут использоваться на Донбассе, - ЧалыйКупленные "Джавелины" теперь смогут использоваться на Донбассе, - Чалый
Блок рекламы


Похожие новости
Арьев о насмешке над Гонтаревой: "То, что эта ситуация ассоциируется с президентом, недопустимо"Арьев о насмешке над Гонтаревой: "То, что эта ситуация ассоциируется с президентом, недопустимо"
Шутки "Квартала" о Гонтаревой будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью, - МиловановШутки "Квартала" о Гонтаревой будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью, - Милованов
Коломойскому понравился номер "Квартала" о Гонтаревой: "Не последнее же имущество сгорело"Коломойскому понравился номер "Квартала" о Гонтаревой: "Не последнее же имущество сгорело"
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
Я бы хотел, чтобы Путин ответил перед судом в Гааге, - СенцовЯ бы хотел, чтобы Путин ответил перед судом в Гааге, - Сенцов
Председатель НКРЭКУ ответила на давление ферросплавщиков КоломойскогоПредседатель НКРЭКУ ответила на давление ферросплавщиков Коломойского
ЕБРР мониторит ситуацию с Приватбанком и Гонтаревой, - вице-президентЕБРР мониторит ситуацию с Приватбанком и Гонтаревой, - вице-президент
Порошенко считает, что поджог дома Гонтаревой может иметь международные последствияПорошенко считает, что поджог дома Гонтаревой может иметь международные последствия
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Полиция назвала причину пожара в доме ГонтаревойПолиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Последние новости
Подгружаем последние новости