Коломойскому понравился номер "Квартала" о Гонтаревой: "Не последнее же имущество сгорело"

Олигарх рассказал, что пока не видел номер, но обещал его посмотреть.

Олигарх Игорь Коломойский не смотрел музыкальный номер студии "Квартал 95", посвященный пожару в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, однако после вопросов журналистов сказал, что номер ему понравился и пообещал его посмотреть.

Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

По словам Коломойского, ему "очень понравилась" фраза о том, что "хата сгорела от стыда", а еще больше - о том, что "Валерия думает на Валерича". Журналисты спросили, не считает ли Коломойский такой номер насмешкой, бизнесмен ответил, что нет.

"Так не последнее же имущество сгорело. Что, только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?", - сказал он.

На вопрос о том, понравится ему, если "Квартал" станет шутить о сгоревших на Донбассе домах, Коломойский ответил: "Когда они будут шутить - будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте... Манипуляциями только не занимайтесь".

Он также опроверг упреки о том, что номер номер о поджоге дома Гонтаревой мог заказать именно он в ее День рождения.

"Я не знаю, когда День рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать при желании. Во-вторых я не брал и не участвую в создании контента «Квартала 95», тем больше в честь Дня рождения Гонтаревой (слишком много ей чести)", - сказал Коломойский.

Он также добавил, что "не поддерживает связь с "Кварталом" с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет".

Напомним, накануне в сети появилось свежее видео "Квартала-95", в котором Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала". На YouTube видео почти сразу же собрало 10 тысяч дизлайков. Министр культуры Владимир Бородянский в своём Фейсбуке принёс извинения Гонтаревой за участие хора, который финансируется преимущественно за счёт государства.