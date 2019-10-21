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2019-10-21
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
Сегодня в сети появилось свежее видео «Квартала-95», в котором Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки спел песню «Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала».
Фото: Ян Доброносов
В пародии Кошевой высмеивает Гонтареву словами: «Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича».
Напомним, сегодня день рождения у экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Министр культуры Владимир Бородянский в своём Фейсбуке принёс извинения Гонтаревой за участие хора, который финансируется преимущественно за счёт государства. На YouTube видео собрало уже 10 тисяч дизлайков.
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