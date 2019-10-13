У Скалецкой в Минздраве появились новые советники

Министерство уверяет, что продолжит реформу здравоохранения.

У Скалецкой в Минздраве появились новые советники
Фото: Lb.ua

У министра здравоохранения Зоряны Скалецкой появились новые советники.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что "ради продолжения реформ и налаживания сотрудничества с международными партнерами" Скалецкая пригласила стать советником Алексея Яременко (заместитель руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения), Виктора Ляшко (бывший первый заместитель гендиректора Центра общественного здоровья), Матвея Хренова (консультант Национальной службы здоровья Украины), Серго Китаишвили (основатель общественной организации "Центр развития системы здравоохранения").

Перед ними поставлена задача "наработать проекты решений и законопроектов для эффективного продолжения реформы здравоохранения".

Напомним, что в конце сентября стало известно, что из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Ульяне Супрун. В их числе - глава Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко и глава Директората медицинских услуг Оксана Сухорукова.

12 октября был уволен государственный секретарь Министерства здравоохранения Артем Янчук.

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