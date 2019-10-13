Боевики прицельно обстреляли Водяное из тяжелой артиллерии

Один украинский военный получил ранение, еще один - боевую травму.

Боевики прицельно обстреляли Водяное из тяжелой артиллерии
Фото: Макс Левин

В субботу, 12 октября, боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в нарушение минских соглашений, противник умышленно шесть раз обстрелял населенный пункт Водяное из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также оккупанты открывали огонь по позициям сил ООС у Новогнатовки, Тарамчука, Пищевика, Широкино, Верхнеторецкого, Марьинки, Богдановки и Славного, Новолуганского, Золотого, Майорска и Луганского.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, а один - боевую травму.

В течение этих суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня: у Новолуганского и Пивденного.

Напомним, в пятницу на Донбассе произошло восемь обстрелов.

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