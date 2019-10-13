Американский эсминец вошел в Черное море

Эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter (DDG 78) зашел в Черное море для повышения региональной стабильности. Об этом заявил в субботу 6-й оперативный флот ВМС США .

"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году, демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержке союзников по НАТО и партнеров на Черном море", - заявила командующий 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

В частности, в августе тот же эсминец Porter в ходе пребывания в акватории Черного моря посетил Румынию, Болгарию и Турцию.

ВМС США действуют в Черном море в соответствии с международным правом и, в частности, Конвенцией Монтрё.

В ответ несколько роSSийских боевых кораблей начали слежение за американским эсминцем, передает Интерфакс.

"Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ .

Эсминец Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук"), Carney ("Карни") и Ross ("Росс"), размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Напомним, в конце сентября американский транспортно-десантный катамаран зашел в Одесский порт.